"Прикалывает в трусах гарцевать": Волочкова сняла лифчик и окунулась в купель

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова не устает радовать поклонников новыми провокативными видео.

На сей раз Волочкова опубликовала запись, на которой она очистила купель ото льда, а затем, прикрывая обнаженную грудь вениками, окунулась в воду.

"Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?" – спросила у фанатов звезда.

Отметим, что, судя по видео, во время водных процедур, на Волочковой из одежды были лишь миниатюрные трусики.

Новое видео Волочковой вызвало массу комментариев в Сети:

"Ты уже всем надоела со своим телом. нормальные мужики уже на тебя не смотрят))) старовата", "Ваша манера колоть лёд ,впечатление не производит, а говорит лишь о том,что мужика в доме", "Интересно что она пьёт?", "Она не правильно окунается ..к тому же пьяная", "Анастасия вы ещё не всё себе отморозили?", "Разве в баню можно бухой?...потом еще в купель", "Анастасия! Мы столько не выпьем", "Её прям прикалывает в трусах гарцевать. Могла бы покрасивее бельё показывать, а не застирыши", пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее Волочкова покрасовалась в откровенном наряде.