"Прикалывает в трусах гарцевать": Волочкова сняла лифчик и окунулась в купель

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео.
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова не устает радовать поклонников новыми провокативными видео.
На сей раз Волочкова опубликовала запись, на которой она очистила купель ото льда, а затем, прикрывая обнаженную грудь вениками, окунулась в воду.
"Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?" – спросила у фанатов звезда.
Отметим, что, судя по видео, во время водных процедур, на Волочковой из одежды были лишь миниатюрные трусики.
Новое видео Волочковой вызвало массу комментариев в Сети:
"Ты уже всем надоела со своим телом. нормальные мужики уже на тебя не смотрят))) старовата", "Ваша манера колоть лёд ,впечатление не производит, а говорит лишь о том,что мужика в доме", "Интересно что она пьёт?", "Она не правильно окунается ..к тому же пьяная", "Анастасия вы ещё не всё себе отморозили?", "Разве в баню можно бухой?...потом еще в купель", "Анастасия! Мы столько не выпьем", "Её прям прикалывает в трусах гарцевать. Могла бы покрасивее бельё показывать, а не застирыши", пишут пользователи в комментариях под видео.
Напомним, ранее Волочкова покрасовалась в откровенном наряде.