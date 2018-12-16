"Не было даже эрекции": Полякова рассказала о тантрическом сексе с Дзидзьо

Исполнительница поделилась подробностями со съемочной площадки фильма "Свингеры-2".
Эпатажная украинская певица Оля Полякова рассказала об особенностях работы в роли актрисы во время съемок комедии "Свингеры-2".
Телеведущая Катя Осадчая в рамках программы "Светская жизнь" показали бэкстейдж со съемочной площадки во время работы над фрагментом, где секс-гуру тантрического секса, которого играет Дзидзьо, обучает всем премудростям Полякову.
"А что мы вытворяли? Это же кинокомедия. Мы были в одежде. И у него даже не было эрекции", - рассказала подробности певица.
Дзидзьо, в свою очередь, заявил, что все, что происходит на съемочной площадке, принимает очень близко к сердцу.
"Я верю во все, что происходит, вижу, Оля тоже. Мы, по сути, переспали тантрично сегодня", - поделился своими впечатлениями певец.
Как ранее сообщалось, рассказала о сьемках во второй части фильма "Свингеры" и о настоящем поцелуе с Дашей Астафьевой.