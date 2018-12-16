"Не было даже эрекции": Полякова рассказала о тантрическом сексе с Дзидзьо

Оля Полякова очень органично исполнила роль в комедии "Свингеры-2" / Фото: Instagram/Оля Полякова

Эпатажная украинская певица Оля Полякова рассказала об особенностях работы в роли актрисы во время съемок комедии "Свингеры-2".

Телеведущая Катя Осадчая в рамках программы "Светская жизнь" показали бэкстейдж со съемочной площадки во время работы над фрагментом, где секс-гуру тантрического секса, которого играет Дзидзьо, обучает всем премудростям Полякову.

"А что мы вытворяли? Это же кинокомедия. Мы были в одежде. И у него даже не было эрекции", - рассказала подробности певица.

Дзидзьо, в свою очередь, заявил, что все, что происходит на съемочной площадке, принимает очень близко к сердцу.

"Я верю во все, что происходит, вижу, Оля тоже. Мы, по сути, переспали тантрично сегодня", - поделился своими впечатлениями певец.

Как ранее сообщалось, рассказала о сьемках во второй части фильма "Свингеры" и о настоящем поцелуе с Дашей Астафьевой.