"Хватит силиконить себя, уже неузнаваемая": Анна Седокова позировала в латексном платье

Анна Седокова показала фигуру в латексном платье / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила поклонников смелым фото.

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в красном латексном платье, которое подчеркнуло пышный бюст знаменитости, и с ярким макияжем в тон.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили внешность певицы, обратив особое внимание на ее грудь, другие же заметили изменения во внешности Седоковой: невероятно пухлые губы и бюст.

"Хватит силиконить себя, уже неузнаваемая", "Аня, девочка моя, мужика тебе надо хорошего", "Самая сексуальная женщина страны!", "Классные сиськи!", "Невероятная красота, просто бомба", - писали юзеры.

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