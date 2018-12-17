"Трусы-визитная карточка": Ольга Бузова показала фигуру в нижнем белье

Певица позировала у елки во время новогодней фотосессии.
Российская певица Ольга Бузова похвасталась фигурой во время новогодней фотосессии.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик, на котором она позирует в черном свитере с праздничным принтом, черных трусах и носках-тапочках
"Всем хорошего дня и плодотворной недели. Одеваемся теплее, на улице дубак. Мой сумасшедший декабрь продолжается, сил нам всем", - написала артистка.
Поклонники возмутились таким видео, и пристыдили артистку за очередную демонстрацию фигуры.
"Это ты трусами своими нам хорошей недели желаешь?", "Эх, тебе не стыдно совсем?", "Че ж опять в трусах то, пора уже и снимать", "Мучается баба, мужика ей надо", "Бедная... Уже не знает, с какой стороны оголиться, лишь бы смотрели... Стремно", "Трусы-визитная карточка", - писали поклонники.
Ранее Ольга Бузова удивила провальным нарядом.