"Трусы-визитная карточка": Ольга Бузова показала фигуру в нижнем белье

Ольга Бузова похвасталась фигурой в свитере и трусах / https://www.instagram.com/buzova86/?hl=uk

Российская певица Ольга Бузова похвасталась фигурой во время новогодней фотосессии.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик, на котором она позирует в черном свитере с праздничным принтом, черных трусах и носках-тапочках

"Всем хорошего дня и плодотворной недели. Одеваемся теплее, на улице дубак. Мой сумасшедший декабрь продолжается, сил нам всем", - написала артистка.

Поклонники возмутились таким видео, и пристыдили артистку за очередную демонстрацию фигуры.

"Это ты трусами своими нам хорошей недели желаешь?", "Эх, тебе не стыдно совсем?", "Че ж опять в трусах то, пора уже и снимать", "Мучается баба, мужика ей надо", "Бедная... Уже не знает, с какой стороны оголиться, лишь бы смотрели... Стремно", "Трусы-визитная карточка", - писали поклонники.

Ранее Ольга Бузова удивила провальным нарядом.