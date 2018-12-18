Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото

Певица прикрыла интимные места прозрачной тканью.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева покорила поклонников откровенным снимком.
В Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует без одежды, прикрывшись полупрозрачной тканью. В таком пикантном образе певица снялась для рекламной фотосессии. Автором снимка стала украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк.
Поклонники рассыпались певице в комплиментах, оценив фото в более чем 4 тысячи лайков.
"Хочется сьесть", "Вау какая прелесть. Безумно обаятельная и сексуальная", "Шикарная!", - оставляли комментарии подписчики.
Ранее Лаша Астафьева показала пикантные снимки с концерта.