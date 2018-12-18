Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото

Даша Астафьева вновь оголилась для фото / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева покорила поклонников откровенным снимком.

В Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует без одежды, прикрывшись полупрозрачной тканью. В таком пикантном образе певица снялась для рекламной фотосессии. Автором снимка стала украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Поклонники рассыпались певице в комплиментах, оценив фото в более чем 4 тысячи лайков.

"Хочется сьесть", "Вау какая прелесть. Безумно обаятельная и сексуальная", "Шикарная!", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Лаша Астафьева показала пикантные снимки с концерта.