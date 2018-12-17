"Тело мужское с бабьими сиськами": Анастасия Волочкова ужаснула фанатов внешним видом

Волочкова "засветила" фигуру в бежевом боди / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова снова нарвалась на критику от подписчиков.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила серию снимков, на которых она позирует практически без одежды лишь в телесном боди.

"Экзерсис в домашнем театре - прекрасное начало дня. И вам желаю активной недели. Поддерживайте форму и стройность тела, радуйтесь жизни и любите друг друга", - подписала снимки балерина.

Подписчики обратили внимание на огромные плечи Волочковой, и разнесли ее за мужеподобную фигуру.

"Она штангой занялась? Ну это никак не балерина!", "Настя, вы плаванием занимаетесь или греблей?", "Тема сисек раскрыта", "Тело мужское с бабьими сиськами", "Выдох! Сделай выдох, задохнется же", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова сняла лифчик и окунулась в купель.