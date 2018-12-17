Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой в бархатном боди

Ведущая поделилась фото с бэкстейджа сьемок для эротического журнала.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, покорила поклонников пикантным фото.
На своей странице в Instagram ведущая показала снимок, на котором она позирует на бэкстейдже сьемок для XXL. Ведущая одета в бархатное боди, она сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а ее hair-стилист Михаил Рудишин сделал ей локоны.
Знаменитость обьявила конкурс, в котором победители смогут попасть на бесплатное окрашивание и прическу к Рудишину.
"Хелоу май либен girls! Я знаю, как вы меня поддерживали в течение года! Поэтому, я решила сделать вам подарок! Кто-то из вас сможет попасть в моего друга и лучшего колориста страны @mr_colorist_2017 на бесплатное окрашивание и прическу", - отметила ведущая.
Хелоу майн лібен girls!!! Я знаю як ви мене підтримували впродовж року! Тому, я вирішила зробити вам подарунок! Хтось із вас зможе потрапити до мого друга і найкращого колориста країни @mr_colorist_2017 на безкоштовне фарбування і зачіску???? Для цього: 1)підпишіться на акаунти @mr_colorist_2017. @pmartist_chernyshev . 2) відмітьте в коментарях під постом сторінку Инстаграм 2-х друзів з @.... . Через 24 годину я виберу переможця ! Від мене - селфі, від Мішки- покраска??Дуже хочу щоб хтось із вас отримав цей невеличкий комплімент від #ladyle❤️
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