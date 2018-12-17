Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой в бархатном боди

Леся Никитюк похвасталась фигурой в боди / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, покорила поклонников пикантным фото.

На своей странице в Instagram ведущая показала снимок, на котором она позирует на бэкстейдже сьемок для XXL. Ведущая одета в бархатное боди, она сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а ее hair-стилист Михаил Рудишин сделал ей локоны.

Знаменитость обьявила конкурс, в котором победители смогут попасть на бесплатное окрашивание и прическу к Рудишину.

"Хелоу май либен girls! Я знаю, как вы меня поддерживали в течение года! Поэтому, я решила сделать вам подарок! Кто-то из вас сможет попасть в моего друга и лучшего колориста страны @mr_colorist_2017 на бесплатное окрашивание и прическу", - отметила ведущая.

Ранее Леся Никитюк рассказала о последствиях травмы на "Танцах со звездами".