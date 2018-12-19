"Русская Барби": Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье

Знаменитость позировала в кружевном боди.
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк восхитила поклонников своей фигурой в нижнем белье.
На своей странице в Instagram модель поделилась снимком, на котором она позирует в кружевном красном боди бренда Intimissimi. Образ знаменитость дополнила легким макияжем с акцентом на глаза и распущенными волосами.
Поклонники остались в восторге от фото, меньше чем за сутки оставив почти 400 тысяч лайков, и десятки комментариев с комплиментами.
"Великолепна как всегда! Русская Барби", "Красивое фото и модель", "Какая же все-таки красивая женщина!", "Вы такая роскошная", - писали поклонники.
Ранее Ирина Шейк показала идеальную фигуру.