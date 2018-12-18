Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера

18 декабря 2018, 15:28

Благодаря прозрачной ткани, можно в деталях оценить тело звезды.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян покрасовалась в полупрозрачном платье / https://www.instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян предстала в пикантном наряде.

На своей странице в Instagram 38-летняя звезда поделилась фото, на котором она позирует во время примерки в белом платье от украинского дизайнера Yasya Minochkina. Примечательно, что платье полностью прозрачное платье, расшитое стразами, и во всех деталях можно оценить тело телезвезды. К слову, нижнее белье Кардашьян решила не одевать.

"Примерки", - подписала фото знаменитость.

Fittings??‍♂️

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, впервые в этом платье вышла на подиум еще в 2017 году девушка российского исполнителя Тимати Анастасия Решетова. Она под наряд надела лишь трусы телесного цвета, и "засветила" грудь из-за прозрачной ткани.

Ранее грудь Ким Кардашьян вырвалась "на волю" из платья. 

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Ким Кардашьян-Уэст
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