Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера

Ким Кардашьян покрасовалась в полупрозрачном платье / https://www.instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян предстала в пикантном наряде.

На своей странице в Instagram 38-летняя звезда поделилась фото, на котором она позирует во время примерки в белом платье от украинского дизайнера Yasya Minochkina. Примечательно, что платье полностью прозрачное платье, расшитое стразами, и во всех деталях можно оценить тело телезвезды. К слову, нижнее белье Кардашьян решила не одевать.

"Примерки", - подписала фото знаменитость.

Отметим, впервые в этом платье вышла на подиум еще в 2017 году девушка российского исполнителя Тимати Анастасия Решетова. Она под наряд надела лишь трусы телесного цвета, и "засветила" грудь из-за прозрачной ткани.

Ранее грудь Ким Кардашьян вырвалась "на волю" из платья.