Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото

Знаменитость показала снимок с жаркой фотосессии.
Украинская топ-модель Алина Байкова, живущая в США, поделилась откровенным фото.
Модель на своей странице в Instagram выложила черно-белый снимок, на котором она позирует голышом, с украшением на шее и банным полотенцем на голове.
Поклонники пришли в восторг от фигуры модели, оценив фото в более чем 10 тысяч лайков, и оставили множество комплиментов.
"Капец худышка", "Очень круто", "Выглядишь идеально", "Прекрасная Алина", - писали юзеры.
Ранее Алина Байкова обнажила грудь на показе в Киеве.