Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото

Алина Байкова оголилась для фото / https://www.instagram.com/alina_baikova/?utm_source=ig_embed

Украинская топ-модель Алина Байкова, живущая в США, поделилась откровенным фото.

Модель на своей странице в Instagram выложила черно-белый снимок, на котором она позирует голышом, с украшением на шее и банным полотенцем на голове.

Поклонники пришли в восторг от фигуры модели, оценив фото в более чем 10 тысяч лайков, и оставили множество комплиментов.

"Капец худышка", "Очень круто", "Выглядишь идеально", "Прекрасная Алина", - писали юзеры.

Ранее Алина Байкова обнажила грудь на показе в Киеве.