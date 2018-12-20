"Безумно сексуальная": экс-участница "Танцев со звездами" покрасовалась в платье без белья

Кумейко похвасталась фигурой без белья / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко покорила сеть новым пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует сидя на стуле в длинном платье. Под него Кумейко не надела нижнего белья – через наряд просвечивались ее соски. Также знаменитость приподняла подол платья, сделав акцент на стройные ноги.

"Продолжите фразу "Женщины созданы, чтобы их...", - решила пообщаться с поклонниками знаменитость.

Подписчики назвали это фото лучшим на странице артистки в Instagram.

"О Боже! Вот это женщина... Слов нет", "Ваууу какие ножки, а ты безумно сексуальная нежная красотка", "Лучшая фотография из всех, что я здесь видел", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть фото в постели.