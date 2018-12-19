Имевшая секс с Трампом порнозвезда бесстыдно показала прелести в фотосессии для Playboy

Сторми Дэниэлс / Instagram

Известная порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стеффани Клиффорд), сделавшая достоянием общественности свой роман и секс с президентом США Дональдом Трампом, снялась в эротической фотосессии для легедарного мужского глянцевого журнала Playboy.

Один кадр из этой съемки Дэниэлс опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Порноактриса на фото запечатлена стоящей у стены в черной пальто на голое тело, с кокетливо прикрытой обнаженной громадной грудьи. Ноги Дэниэлс соблазнительно обтянуты чулками. Она также написала, что "более чем в восторге" от участия в съемках для Playboy и назвала фотосессию "мечтой, которая стала явью".

Сторми Дэниэлс / Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэниэлс рассказала о том, что пенис Дональда Трампа похож на гриб из легендарной игры "Марио". Затем представители американского президента подали в суд и потребовали с порноактрисы 800 тысяч долларов за клевету.