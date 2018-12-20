"Ты вор или сосед?": Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с женихом

Леся Никитюк обручена с возлюбленным / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, рассказала о таинственном возлюбленном, с которым она обручена.

Имя своего мужчины Леся не раскрывает, ее фанаты знают его как "соседа". В программе "Слава+" Никитюк призналась, как она познакомилась с возлюбленным.

"Это мой сосед. Мы познакомились, когда я закрывала свою дверь, а он открывал свою. И произошел контакт. Я говорю ему: "Ты вор или сосед?". Просто я два года жила там, а мы никогда не пересекались", - отметила ведущая.

Ведущий программы Слава Демин спросил у Никитюк имя ее избранника, но она отказалась рассказывать любую информацию, связанную с ним.

"Я не сторонница выставлять на показ свою частную жизнь. Конечно, я могу поделиться какой-то приятной новостью, что у меня все нормально, что у меня есть человек, который обо мне заботится, который ждет меня, забирает после съемок, привозит на съемки, помогает в контрактах с каналами", — сказала Никитюк.

Ранее Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой в бархатном боди.