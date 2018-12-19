Сексапильная модель из ЮАР "завела" фанатов своими голыми фото на тропическом острове

Женевьева Мортон, известная модель южноафриканского происхождения, признанная самой сексуальной девушкой 2012 года по версии глянцевого журнала FHM, порадовала фанатов очередной эротической фотосессией.

Девушка позировала обнаженной на черно-белых фото. Вся серия снимков поименована как "Частный остров".

Мортон с видимым удовольствием позирует фотографу полностью обнаженной в каком-то тропическом месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мортон побаловала фанатов своей голой медитации.