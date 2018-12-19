Модель и звезда Instagram бесстыже выставила прелести в откровенном купальнике: опубликованы фото

19 декабря 2018, 18:59

"Стыд - стыдом, а работа -работо" - так, наверное, подумала, девушка и примерила еще парочку откровенных купальников.

  • Кендис Свейнпол Instagram / Angelcandices
  • Кендис Свейнпол Instagram / Angelcandices
  • Кендис Свейнпол Instagram / Angelcandices
  • Кендис Свейнпол Instagram / Angelcandices

Известная модель и звезда соцсетей Кэндис Свейнпол снялась в очередной откровенной рекламе собственной торговой марки белья и купальников Tropic Of C.

Девушка, недавно родившая своему возлюбленному Херману Николе второго ребенка полгода назад, позировала в достаточно откровенных купальниках.

К слову, средняя стоимость вещей бренда Tropic Of C стартует от  95.33 (около 3 350 гривен). Ранее компания Bluebella признала Свейнпол самой влиятельной и высокооплачиваемой моделью в соцсети Instagram. Кэндис в среднем получает около 50 тыс (около 1,75 млн гривен) за пост.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свейнпол откровенно "засветила" грудь для глянцевого журнала.

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Instagram супермодель купальники Кэндис Свейнпол обнаженные прелести
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