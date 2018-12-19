Модель и звезда Instagram бесстыже выставила прелести в откровенном купальнике: опубликованы фото

Известная модель и звезда соцсетей Кэндис Свейнпол снялась в очередной откровенной рекламе собственной торговой марки белья и купальников Tropic Of C.

Девушка, недавно родившая своему возлюбленному Херману Николе второго ребенка полгода назад, позировала в достаточно откровенных купальниках.

К слову, средняя стоимость вещей бренда Tropic Of C стартует от 95.33 (около 3 350 гривен). Ранее компания Bluebella признала Свейнпол самой влиятельной и высокооплачиваемой моделью в соцсети Instagram. Кэндис в среднем получает около 50 тыс (около 1,75 млн гривен) за пост.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свейнпол откровенно "засветила" грудь для глянцевого журнала.