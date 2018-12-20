"У пола фотошопный стояк": Лободу "затроллили" за фотошоп на откровенном фото с грудью

Светлана Лобода / Instagram певицы

Скандально известная украинская поп-певица Светлана Лобода, недавно ставшая матерью, в очередной раз решила побаловать своих фанатов откровенным снимком.

Исполнительница выложила на свою страницу в социальной сети Instagram фото, на котором она примеряет наряд, едва прикрывающий ее грудь. Однако Лобода (или кто-то из ее подчиненных) явно перестаралась с обработкой снимка в программе Photoshop. В результате этого кафельная плитка за певицей оказалась как бы "вставшей на дыбы".

Соответственно, снимок вызвал шквал глумливых и издевательских комментариев. "Ноги выпрямляли, вот пол и поплыл", "Ой, вас пол поплыл", "Что с полом? С фотошопом явно перебор", "У пола фотошопный стояк от такой картины", - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лобода удивила фанатов изменениями в своей внешности.