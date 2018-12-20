В Сети появился тизер новой эротической комедии с Поляковой, Астафьевой и Дзидзьо

"Свингеры-2" / "Вольга Украина"

У сиквела популярной украинской секс-комедии, картины "Свингеры-2", появился первый рекламный ролик-тизер.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании-прокатчика "Вольга Украина". В картине сыграли известные поп-исполнители Оля Поляковой, Даша Астафьева и Дзидзьо (Михаил Хома). Другие роли в картине исполнили Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

По сюжету коммерсант Игорь (Кукуюк) страдает от полового бессиилия. Его супруга Илона (Оля Полякова) готова на все, чтобы вернуть ему потенцию. Режиссером картины выступил Андрейс Экиса, снимавший и первую часть "Свингеров".

Напомним, ранее Полякова рассказала о поцелуях с Астафьевой и тантрическом сексе с Дзидзьо, случившимися на съемках "Свингеры-2".