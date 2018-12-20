"Шлюхундры, просто раком стать": В "Доме-2" разгневали Сеть вилянием попами на четвереньках - опубликовано видео

20 декабря 2018, 15:28

Участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" продолжают привлекать к нему внимание всеми возможными способами.

Скриншот из видео / Instagram

В социальной сети Instagram появился предельно откровенный видеоролик, снятый участницами долгоиграющего российского реалити-шоу "Дом 2".

На нем участницы телепередачи, облаченные в откровенные наряды, стоя на четвереньках и вертя ягодицами, исполняли танец.

По всей видимости, девушки репетировали номер для новогоднего выпуска "Дома-2". Такой танцевальный номер вызвал в комментариях бурю негодования пополам с возмущением.

"Ну это пиз*ец. И это по телику показывают!", "Как же мне стыдно за этих бля*ей", "Неужели их родителям не стыдно, что воспитали таких детей?", "И хотят чтоб их любили бляд*шки. Всесоюзный слет бл*дей", "Шлюхундры", "Наверно, все коллективно задумались:"А может, просто раком стать?", − написали пользователи Сети.

Уже сегодня #Дом2 на #ТНТ

Допис, поширений dom2_reality (@dom2_reality)

Напомним, ранее звезда "Дома-2" оголилась для фото.

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Instagram танец ягодицы Дом-2
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