"Шлюхундры, просто раком стать": В "Доме-2" разгневали Сеть вилянием попами на четвереньках - опубликовано видео

Скриншот из видео / Instagram

В социальной сети Instagram появился предельно откровенный видеоролик, снятый участницами долгоиграющего российского реалити-шоу "Дом 2".

На нем участницы телепередачи, облаченные в откровенные наряды, стоя на четвереньках и вертя ягодицами, исполняли танец.

По всей видимости, девушки репетировали номер для новогоднего выпуска "Дома-2". Такой танцевальный номер вызвал в комментариях бурю негодования пополам с возмущением.

"Ну это пиз*ец. И это по телику показывают!", "Как же мне стыдно за этих бля*ей", "Неужели их родителям не стыдно, что воспитали таких детей?", "И хотят чтоб их любили бляд*шки. Всесоюзный слет бл*дей", "Шлюхундры", "Наверно, все коллективно задумались:"А может, просто раком стать?", − написали пользователи Сети.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" оголилась для фото.