Модель-скандалистка прошлась голой по Ватикану: опубликованы фото 18+

Бельгийскую модель Playboy Марису Папен задержали в Ватикане за эротическую фотосессию на площади возле собора Святого Петра. Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Согласно обнародованным данным, вместе с Папен задержали и ее фотографа Джесси Уокера. Однако несколько снимков с этой фотосессии все же просочились в Сеть.

На одном из них Папен идет абсолютно голой, неся на плече деревянный крест. На другом она как бы распята на кресте. Позднее стало известно, что через несколько часов после задержания модель и фотографа отпустили, конфисковав все реквизиты для съемок.

Напомним, ранее Папен позировала обнаженной у Стены Плача в Иерусалиме, а также возле Собора Святой Софии в Стамбуле.