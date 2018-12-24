Топалов записал песню и снял клип в честь родившей сына Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов / .instagram.com/vladtopalovofficial/

Российский поп-певец Влад Топалов, прославившийся в начале 2000-х в составе группы Smash, подарил своей возлюбленной, певице/телеведущей Регине Тодоренко песню и клип, приуроченные к недавнему пополнению в их звездном семействе.

Топалов подарил Тодоренко песню "Орел или Решка" (в одноименном трэвел-шоу она когда-то и прославилась), а также клип, смонтированный из домашнего видео пары. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, 28-летняя Тодоренко и 33-летний Топалов впервые стали родителями 5 декабря - девушка родила сына в одной из московских больниц.