"Красавица наша!": Свитолина показала, как задорно крутит попой на тренировке

Свитолина показала, как задорно крутит попой на тренировке / SportArena.com

Известная украинская теннисистка, четвертая ракетка мира, Элина Свитолина показала видео своей тренировки.

Роликом спортсменка поделилась на своей странице в Instagram, подписав его: "Последний финальный рывок перед пищевой комой".

На видео Элина продемонстрировала не только упражнения со штангой и гирей, но и задорно потанцевала на камеру.

Поклонники остались в восторге. "Эли! Спасибо за праздничное настроение", "Мышцы – огонь! Всегда болеем за вас!", "Класс, вот это подняли настроение своими танцами", "Элина, ты чудесная", "Классный пост, особенно твист", "Красавица наша!" – пишут пользователи в комментариях.

Ранее Элина Свитолина показала стройную фигуру и прелести в юбке. Девушка восхитила фанатов своим нарядом – белой блузкой в украинском стиле и короткой кожаной юбкой и высокими сапогами-ботфортами.

Напомним, Свитолина в Сингапуре выиграла итоговый годовой турнир в женском теннисе - WTA.