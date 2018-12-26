"Когда нет голоса, приходится брать телом!": полуобнаженная Глюкоза взволновала сеть пикантным фото

Глюкоза похвасталась пышной грудью / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удивила поклонников откровенным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она позирует в красном бюстгальтере и черных штанах, лежа в постели. Волосы артистки красиво разбросаны на кровати, она также позирует с розой у лица.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили стройную фигуру знаменитости, другие же пристыдили ее за излишнюю откровенность.

"Когда нет голоса, приходится брать телом!", "Какая грудь… Какой изгиб", "Отличное фото. У вас потрясающая фигура", "Что значит девочка из простушек. Все выставляет себя обнаженной, других интересов нет и культуры . Проблема с головой", "Так и до Playboy недалеко!", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза похвасталась стройной фигурой в чулках и кружевном боди.