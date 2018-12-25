"Чтобы грудь не худела": Никитюк в откровенном бикини поздравила фанаток

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Известная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк в крайне оригинальном стиле поздравила своих подписчиц с грядущими праздниками. На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала легкомысленное фото в откровенном купальнике-бикини и поделилась рассказом о том, как она проводит католическое Рождество.

Читайте также"Ты вор или сосед?": Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с женихомПо словам Никитюк, она весь день работала по дому и расслаблялась, не став наносить макияж и причесываться/укладывать волосы."Лажу по дому без макияжа и укладок. Занимаюсь уборкой, стиркой. Я ж хозяйка. Собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала - девочки, да чтоб вы худели, а грудь – нет", - написала она.

Леся Никитюк / Instagram Л. Никитюк

Напомним, ранее Никитюк оголилась для мужского эротического глянца.