Звезда "Папиных дочек" выложила "горячее" фото в откровенном белье

Актриса примерила откровенное нижнее белье и выложила снимок в Сеть.
Актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью Галины Сергеевны в популярном комедийном сериале "Папины дочки", опубликовала в Сети откровенное фото.
23-летняя девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram снимок, на котором она запечатлена в легкомысленном и "горячем" пеньюаре.
"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, но потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу, - подписала фото Арзамасова.
Актриса попыталась привлечь максимальное внимание к благотворительной акции фонда "Старость в радость".
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Елизаветы Арзамасовой появился двойник.