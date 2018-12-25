Звезда "Папиных дочек" выложила "горячее" фото в откровенном белье

Елизавета Арзамасова / "ВокругТВ"

Актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью Галины Сергеевны в популярном комедийном сериале "Папины дочки", опубликовала в Сети откровенное фото.

23-летняя девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram снимок, на котором она запечатлена в легкомысленном и "горячем" пеньюаре.

"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, но потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу, - подписала фото Арзамасова.

Актриса попыталась привлечь максимальное внимание к благотворительной акции фонда "Старость в радость".

Тот самый снимок / Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Елизаветы Арзамасовой появился двойник.