В пиджаке на голое тело: Тина Кароль удивила откровенным фото без белья

Тина Кароль завела поклонников откровенным фото / instagram.com/tinakaroll

Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников несвойственным ей фото – артистка покрасовалась в наряде без нижнего белья.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она позирует в атласном оверсайз пиджаке на голое тело.

Подписчики засыпали Кароль комплиментами, отметив, что фото будоражит их воображение.

"Все есть, что положено. Ну просто красавица!", "Чересчур будоражащее воображение фото", "Ого! Девушка,полегче!", "Уляля, какая красивая", "Очень сексуально!", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль удивила фанатов видом без макияжа.