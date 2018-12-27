"Попка шикарная": Анна Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике

Анна Седокова похвасталась фигурой / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспиывает своих детей в России, поделилась новой откровенной фотографией.

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором она позирует на фоне моря в розовом купльнике с разрезами, которые позволяют рассмотреть аппетитную попу артистки, и пышную грудь.

"Мяу", - подписала фото знаменитость.

Подписчики оставили сотни комплиментов Седоковой, восхищаясь ее формами.

"Кошечка прям", "Шикарный орех", "Попка шикарная", "Уххх такая сексуальная кошечка", "Аппетитная такая", - писали подписчики.

Ранее Анна Седокова позировала в латексном платье.