"Попка шикарная": Анна Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике

Знаменитость поделилась очередным откровенным снимком.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспиывает своих детей в России, поделилась новой откровенной фотографией.
На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором она позирует на фоне моря в розовом купльнике с разрезами, которые позволяют рассмотреть аппетитную попу артистки, и пышную грудь.
"Мяу", - подписала фото знаменитость.
Подписчики оставили сотни комплиментов Седоковой, восхищаясь ее формами.
"Кошечка прям", "Шикарный орех", "Попка шикарная", "Уххх такая сексуальная кошечка", "Аппетитная такая", - писали подписчики.
Ранее Анна Седокова позировала в латексном платье.