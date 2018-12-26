"Люди трусов уже насмотрелись": Ани Лорак позировала в экстремальном мини-платье

Лорак покрасовалась в мини-платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, удивила подписчиков выходом в мини-платье.

На фото, которые артистка выложила в Instagram, она позирует в блестящем платье с обьемными плечами и экстремально короткой длиной.

"До Нового года осталось 5 дней!", - сообщила фанатам певица.

Поклонники сравнили певицу с диско-шаром и обратили внимание на то, что ей 40 лет, а платья становятся все короче и короче.

"Чем старше, тем юбка короче", "Краше елки!", "Найди нормальное платье, люди трусов уже насмотрелись", "Красотулька! Украдут... блестит вся", "Как диско-шар", - писали поклонники.

Ранее Ани Лорак показала, чем занималась в день развода.