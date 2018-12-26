"Рейтингам не верю": Бобул высказался о президентских амбициях Зеленского

Иво Бобул считает, что Зеленскому нужно не в президенты идти, а в Квартал 95 / Главред

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что шоумену Владимиру Зеленскому лучше не идти в политику, а далее работать в своей сфере деятельности.

"Искусство, как и многие другие вещи, должны быть вне политики. У нас настолько все политизировано, что уже больше некуда. Каждый должен заниматься своим делом. Хочет идти себе Зеленский в президенты - это его дело, его хотение", - цитирует исполнителя Главком.

По словам Бобула, шансов у Зеленского стать президентом не так уж много, потому что нашумевшие соцопросы не отвечают реальной действительности.

"Рейтинги - это такое, я им не верю. Так является не правильные рейтинги - кто что захотел, то и написал. Спросите людей в селах, не в Киеве, а в глубинке, где совсем другая жизнь - они вам составят правильные рейтинги", - заявил Бобул.

Певец назвал политику "грязной работой" и заявил, что идти туда не собирается.

"Мое - это сцена, я должен согревать души людей, когда им тяжело. Песня помогает тем, кому тяжело", - отмечает певец.

Напомним, Зеленский дал ответ на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в 2019-м году на пост президента Украины.