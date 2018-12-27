Супермодель Ратаковски завела фанатов голой грудью: опубликовано фото 18+

Эмили Ратаковски / Instagram

Американская супермодель/актриса польского происхождения Эмили Ратаковски, находясь на рождественском отдыхе в Майами (штат Флорида) с мужем Себастианом Биаром-МакКлардом, побаловала фанатов фото топлесс.

На снимке, выложенном на своей странице в Instagram, девушка стоит, кокетливо прикрыв голую грудь руками.

Кроме того, Ратаковски опубликовала снимки, на которых она запечатлена на пляже в откровенном купальнике-бикини, что называется, очень выгодно подчеркивающим ее изящные формы и ухоженную кожу.

Напомним, ранее Ратаковски взволновала фанатов фото в купальнике и похвасталась своей аппетитной фигурой.