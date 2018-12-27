"Россия считает своим": Лолита ответила на вопрос, чей Крым

Лолита Милявская / Instagram/Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская заявила о том, что заезжала в аннексированный Крым со стороны РФ поскольку имеет гражданство России.

"У меня кратчайший маршрут: самолет—выезд—поезд—автобус—переезд", - подчеркнула певица.

Милявская отметила, что является гражданкой России, поэтому въехала в Крым по своему паспорту "на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей".

"Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке. Кстати, ни одну табличку на украинском языке там не сняли", - добавила она в интервью на Крючок.TV.

Напомним, в апреле 2017 года Милявскую украинские пограничники не пустили в страну.