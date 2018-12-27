"Какие сиси!": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте

Лобода покрасовалась в стильном платье / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, заворожила поклонников селфи в зеркале.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на котором она позирует в блестящем черном платье с глубоким декольте, массивными серьгами и макияжем с акцентом на губы.

"Сегодня не очень-то и весело. Но... Концерты по расписанию...", - написала артистка.

Подписчики пожелали певице не падать духом, а также обратили внимание на грудь Лободы.

"Какие сиси!", "Вот это декольте! Туда можно провалиться!", "Красавица, но груди совсем нет", "Не грусти, все наладится!", - отреагировали на пикантное фото поклонники.

Ранее Светлана Лобода зацеловала другого мужчину.