"Какие сиси!": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте

Артистка позировала в блестящем мини-платье.
Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, заворожила поклонников селфи в зеркале.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на котором она позирует в блестящем черном платье с глубоким декольте, массивными серьгами и макияжем с акцентом на губы.
"Сегодня не очень-то и весело. Но... Концерты по расписанию...", - написала артистка.
Подписчики пожелали певице не падать духом, а также обратили внимание на грудь Лободы.
"Какие сиси!", "Вот это декольте! Туда можно провалиться!", "Красавица, но груди совсем нет", "Не грусти, все наладится!", - отреагировали на пикантное фото поклонники.
Ранее Светлана Лобода зацеловала другого мужчину.