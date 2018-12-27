"Такая красотка!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов

Регина Тодоренко покахала фигуру после родов / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, показала фигуру спустя почти месяц после рождения малыша.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о традиции наряжать елку каждый год разными игрушками, и показалась в клетчатой рубашке, джинсах, и без макияжа.

"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", - написала ведущая.

Подписчики отметили, что после рождения сына Регина похорошела, и без макияжа выглядит потрясающе.

"Блин, беременность вам на пользу пошла! У вас появилась какая-то внутренняя красота, которая завораживает!", "Регина молодец! Нередко фото без макияжа выставляет, и такая красотка! Нет тонны тональника, ресниц-шторок, улыбка-лучшее украшение!", - отреагировали на фото поклонники.

Ранее Топалов записал песню и снял клип в честь родившей сына Тодоренко.