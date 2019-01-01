"Просто зарабатывает деньги": астролог объяснил любовь Волочковой к провокационным оголенным фото

Волочкова часто делится в соцсети пикантными фото / instagram.com/volochkova_art

Астролог Влад Росс обьяснил, почему российская балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своими обнаженными снимками, которые она часто публикует в Instagram.

Во время чата на Главреде эксперт рассказал, что любви балерины к эксгибиционизму есть одно просто обьяснение.

"Что касается Анастасии Волочковой, то в голове у нее действительно "не очень", она особо не читает, назовем это так. Потому и ее обезьянничанье, непрекращающийся поток фотографий и селфи в Инстаграме", - считает Росс.

По словам эксперта, балерина, вероятно, таким провокационным образом зарабатывает себе на жизнь.

"Скорее всего, таким образом человек просто зарабатывает деньги: она собирает лайки под своими фото, потом дает какую-то рекламу – и вот у нее уже и следующая поездка на Мальдивы", - считает эксперт.

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