"Ангел" Victoria's Secret бесстыдно "засветила" ухоженные прелести на пляже: опубликованы фото

Известная модель и "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио блеснула ухоженным телом, будучи на отдыхе в Бразилии − в Рио-де-Жанейро.

Девушка сменяли несколько купальников, развлекалась с подругой и лакомилась коктейлями на берегу Атлантического океана – прямо перед объективами папарации

К слову, Амбросио воспитывает двух детей, "прижитых" от гражданского мужа Джейми Мазура. Они прожили вместе около десяти лет и окончательно разошлись в марте 2018-го.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в Сеть голые фото Амбросио.