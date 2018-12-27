"И Терон, и Беллуччи": Фотограф показал эротические снимки кинозвезд

Известный и культовый фотограф Винсент Питерс опубликовал свой новый проект – снимки кинозвезд и просто красоток в откровенных образах.

Такое сообщение опубликовал специализированный портал Сameralabs. По данным журналистов, Питерс уже два десятилетия признается одним из лучших фотографов. Он снимал множество известнейших киноактрис, в том числе Шарлиз Терон и Монику Беллуччи.

Кроме того, Питерс предпочитает все свои проекты на пленку. Как заявляют эксперты, в его работах искусно сочетаются чувственность и черты классической фотографии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голые красотки засветили свои попы и груди для фотографа.