"Какая сладкая": экс-участница "Танцев со звездами" сексуально изогнулась на камеру

Анастасия Кумейко сексуально двигалась на камеру / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко покорила поклонников сексуальным танцем.

На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором она красиво изгибается в черном платье под песню Джастина Тимберлейка Sexy back.

Поклонники стали расхваливать аппетитные формы знаменитости, и оставили ей десятки комплиментов.

"Шикарная фигура!", "Кошка, черная кошка", "Вот это изгиб", "Попа самая лучшая", "Какая сладкая", - писали поклонники.

Ранее Анастасия Кумейко покрасовалась в платье без белья.