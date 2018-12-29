"Какая сладкая": экс-участница "Танцев со звездами" сексуально изогнулась на камеру

Знаменитость покрасовалась в черном платье.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко покорила поклонников сексуальным танцем.
На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором она красиво изгибается в черном платье под песню Джастина Тимберлейка Sexy back.
Поклонники стали расхваливать аппетитные формы знаменитости, и оставили ей десятки комплиментов.
"Шикарная фигура!", "Кошка, черная кошка", "Вот это изгиб", "Попа самая лучшая", "Какая сладкая", - писали поклонники.
Ранее Анастасия Кумейко покрасовалась в платье без белья.