Красотка-жена футболиста без стеснения "засветила" грудь в океане: опубликовано фото

Рэйчел Буш, звезда соцсетей Instagram и супруга футболиста американского футбольного клуба Buffalo Bills Джордана Пойера, порадовала фанатов очередным откровенным фото

Девушка позировала в океана откровенном алом бикини со спущенным верхом, с нескрываемым лукаством прикрыв обнаженную грудь.

К слову, Буш регулярно часто постит" жаркие" фото (в купальниках и топлесс) в соцсетях, благодаря чему ей удалось набрать уже 800 тысяч подписчиков для своей страницы Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда "Дома-2" оголилась для фото.