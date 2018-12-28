Развратные праздники: Звезда соцсетей бесстыдно показала пышные ягодицы - опубликовано фото

Известная модель и бывшая атлетка Джем Вулф побаловала фанатов откровенной фотосессией по поводу приближающихся праздников.

Девушка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в сексуальном красном белье и в шапке Санта-Клауса.

Вулф с видимым удовольствием показывала перед объективом свои роскошные формы.Видимо, именно благодаря снимкам своей пышной груди и шикарных ягодиц девушке удалось набрать за три года больше 2 млн подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на крупную сумму.