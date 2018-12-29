Санта с голым торсом: Джаред Лето показал пикантное фото

Джаред Лето похвастался оголенным торсом / https://www.instagram.com/jaredleto/

Американский актер, солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, которому недавно исполнилось 47 лет, порадовал фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показал снимок, на котором он запечатлен в шапочке Санта-Клауса и с голым торсом.

Поклонники заверили Лето, что он очень молодо выглядит для своих лет, и пожелали себе такого Санту на Новый год.

"В 47 лет нельзя выглядеть настолько прекрасно и идеально", "47? По-моему, ты бессмертен", "Я бы все отдала за такого Санту!", - писали фанаты.

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