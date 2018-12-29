Санта с голым торсом: Джаред Лето показал пикантное фото

Актер на днях отметил 47-летие.
Американский актер, солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, которому недавно исполнилось 47 лет, порадовал фанатов пикантным фото.
На своей странице в Instagram знаменитость показал снимок, на котором он запечатлен в шапочке Санта-Клауса и с голым торсом.
Поклонники заверили Лето, что он очень молодо выглядит для своих лет, и пожелали себе такого Санту на Новый год.
"В 47 лет нельзя выглядеть настолько прекрасно и идеально", "47? По-моему, ты бессмертен", "Я бы все отдала за такого Санту!", - писали фанаты.
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