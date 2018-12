Названы самые популярные песни на украинских радиостанция в 2018 году

Сергей Бабкин со своей песней стал лидером топ-40 / instagram.com/babkin_official

В эфирах украинских радиостанций наиболее часто транслируемой назван хит Сергея Бабкина "Де би я".

Портал ФДР подготовил топ-40, которые стали лидерами фм-волн в Украине за 2018 год.

Из общего перечня 25 позиций занимают украинские исполнители, а песни ряда артистов упоминаются неоднократно. Что касается языкового диапазона, то 22 композиции выполнены на украинском языке, 2 – на английском, 1 – на русском.

Остальные артисты в списке географически распределились так: 4 исполнителя из США, по 3 артиста из Великобритании и Германии, 2 проекта из Молдовы и по 1-му исполнителю из Литвы, Франции и России.

В 2017 году данный рейтинг возглавлял Ширан с композицией "Shape Of You".

Топ-40 самых популярных песен на украинских радиостанциях

1. Сергей Бабкин "Де би я"

2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"

3. Антитела "ТДМЄ"

4. Kazka "Плакала"

5. Alyosha "На фоне Париж"

6. NK "Тримай"

7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"

8. David Guetta feat SIA "Flames"

9. Maruv "Drunk Groove"

10. Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремикс

11. Океан Ельзи "Без Тебе"

12. Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"

13. Kazka "Дива"

14. Malfa "So Long"

15. TamerlanAlena "Покопокохаю"

16. Pink "What About Us"

17. Злата Огневич "Танцювати"

18. Post Malone "Rockstar"

19. Ivan Navi "Це Вона (Зірка)"

20.Tayanna "Леля"

21. Tayanna "Фантастична Жінка"

22. Tayanna "Шкода"

23. Robin Schulz feat James Blunt "OK"

24. Мозги "Промінь"

25. Alyosha "Текіла"

26. Ivan Navi "Хімія"

27. Наталка Карпа "Вірна"

28. Антитела "Лови Момент"

29. Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo"

30. Dan Balan "Allegro Ventigo"

31. Jax Jones "Breathe"

32. Maruv "Focus On Me"

33. On I Ona "Точка G"

34. Kush Kush "Fight Back With Love Tonight"

35. Pianoboy "Полуничне Небо"

36. Alice Merton "No Roots"

37. Dynoro "In My Mind"

38. Vanotek feat Eneli "Back To Me"

39. Charlie Puth "Attention"

40. Время и Стекло "Тролль"

Напомним, известный российский комик и актер Семен Слепаков исполнил очередную скандальную песню, которая посвящена уходящему году.