"Ангел" Victoria's Secret обнажилась на пляже: пикантные фото

25-летняя австралийская манекенщица Бриджит Малкольм, модель бренда Victoria’s Secret, поделилась откровенными фото с отдыха в Австралии.

Красотка на своей странице в Instagram показала снимки, на которых она позировала топлес на пляже Ротнес Айленд.

Бриджит сначала загорала в купальнике и джинсовых шортах, а затем и вовсе разделась, оставив только бикини.

Ранее модель Victoria's Secret бесстыдно "засветила" ухоженные прелести на пляже: опубликованы фото.