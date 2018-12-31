"Твари, ненавижу!": неизвестный изувечил машину Леси Никитюк

Кто-то оставил сомнительный "подарочек" ведущей под елку.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, 31 декабря обнаружила свою машину изувеченной – неизвестный в левой задней двери автомобиля разбил стекло, которое рассыпалось на асфальт, и попало внутрь салона.
О неприятности в последний день 2018 года сообщила ведущая на своей странице в Instagram в Insta-Stories.
"Думала, что это уже кто-то разбил шампанское, а нет – это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду – я плачу. Ура. Всем счастья, здоровья… Скотины, твари, поубиваю!", - старалась шутить ведущая.
На следующем видео знаменитость с грустным расстроенным видом обозвала неизвестных.
"Скоты, твари, ненавижу! Такое вот у меня настроение", - сказала ведущая в одной из последних сториз.
Однако, спустя пару часов артистка запостила на страницу видео, под которым заверила, что этот случай не испортил ее новогоднего настроения.
"Ничего не испортит мне настроение! С наступающим 2019"", - написала Никитюк.
Ранее Леся Никитюк в откровенном бикини поздравила фанаток.