"Хрюша с хрюшей": Анна Семенович покрасовалась с символом 2019 года

2 января 2019, 04:56

Певица поздравила поклонников с Новым годом.

Анна Семенович опубликовала снимок с символом 2019 года
Анна Семенович показала фото с символом 2019 года / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой запечатлена с символом 2019 года — свиньей.

Исполнительница на своей странице в Instagram поздравила поклонников с Новым годом и показала праздничный снимок.

Артистка позировала на фоне елки в ярком длинном платье со свиньей на руках.

"Любимые, с Новым годом… Пусть в новом — 2019 году — с вами произойдут настоящие чудеса, которые принесут вам только радость и удовольствие… Спасибо, что столько лет вы рядом со мной, я вас люблю…", — подписала фото певица.

Снимок за день собрал более 88 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Хрюша с… хрюшей)…", — поделился мнением ivanserbsky. "Свинья держит свинью", — считает muhammad.uz.6784. "Богиня красоты, милота", — написал yurii.vintage. "Взрослая тетя с поросенком... смешно и глупо", — отметила ninagel58.

Анна Семенович опубликовала снимок с символом 2019 года
Анна Семенович показала фото с символом 2019 года / instagram.com/ann_semenovich

Ранее стало известно, что Анна Семенович попала в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за посещения захваченного Россией Крыма, а также участия в пропагандистских мероприятиях на подконтрольной боевикам части Донбасса.

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символ Новый год свинья Анна Семенович
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