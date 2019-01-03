Звезда "50 оттенков серого" похвасталась фигурой в очень тесном бикини: пикантные фото

Известная британская певица Рита Ора, которая снялась в фильме "50 оттенков серого", где сыграла сестру главного героя, отправилась на новогодние праздники на Мальдивы.

На своей странице в Instagram 28-летняя артистка сербского происхождения поделилась серией фото, на которых она позирует в купальниках, которые тесно облегают фигуру, и создается впечатление, что ее грудь вот-вот "вырвется наружу" из топа.

На одних фото Ора позирует в розовом бикини, дополнив пляжный наряд платком на голове, солнцезащитными очками с голубой оправой и золотыми подвесками.

На другом фото артистка запечатлена в желтом купальнике с высокой посадкой.

Ранее Рита Ора засветила соски в полупрозрачном платье.