Оля Полякова показала роскошную фигуру на отдыхе в Майами

Полякова похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, поделилась с фанатами снимком с отдыха в Майами, США.

На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на котором она позирует в слитном купальнике и солнцезащитных очках на побережье Атлантического океана.

"С Новым годом! Надеюсь, он будет для меня таким же успешным, диким и стремительным, богатым на события, победы, путешествия! Я люблю жизнь, и уверена это взаимно! Любите, живите, летите! С Новым годом, мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!", - поздравила фанатов артистка.

Поклонники восхитились длинными ногами артистки, и отметили, что на этом фото Полякова похожа на балерину.

"У вас шикарные ноги, вы крутая"", "Самые длинные ноги в мире", "Тут Вы похожи на балерину. Длинные ноги и стройная фигура", "Вот это грация!", - отреагировали поклонники.

Ранее Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото.