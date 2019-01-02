Встретила Новый год голой и пьяной: Волочкова показала "праздничное" видео с бани

2 января 2019, 15:27

Балерина на нечетко выговаривала слова, фанаты посчитали, что она пьяна.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова показала видео с бани / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику от подписчиков.

На своей странице в Instagram балерина выложила два видео. На одном она сидит в бане в полотенце, прикрываясь уже своим знаменитым веником, а на втором ролике голышом сидит в ледяной купели на улице.

"Новогодний репортаж из домашней русской бани", - подписала одно из видео балерина.

Подписчики обратили внимание на то, что на обеих видео Волочкова с трудом произносит слова, посчитав, что она изрядно выпила.

"О, Наська снова под шофе. Вытрезвляется в купели", "Опять пьяная", "Так нельзя бухой в баню ходить!", "Язык заплетается опять бухая", "Капец, она бухая в хлам походу", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым.

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Анастасия Волочкова
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