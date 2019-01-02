Встретила Новый год голой и пьяной: Волочкова показала "праздничное" видео с бани

Балерина на нечетко выговаривала слова, фанаты посчитали, что она пьяна.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику от подписчиков.
На своей странице в Instagram балерина выложила два видео. На одном она сидит в бане в полотенце, прикрываясь уже своим знаменитым веником, а на втором ролике голышом сидит в ледяной купели на улице.
"Новогодний репортаж из домашней русской бани", - подписала одно из видео балерина.
Подписчики обратили внимание на то, что на обеих видео Волочкова с трудом произносит слова, посчитав, что она изрядно выпила.
"О, Наська снова под шофе. Вытрезвляется в купели", "Опять пьяная", "Так нельзя бухой в баню ходить!", "Язык заплетается опять бухая", "Капец, она бухая в хлам походу", - оставляли комментарии подписчики.
Зима-лучшее время года, потому что в купели всегда есть лед!??? А вы как начали новый год? Смогли бы провести репортаж из ледяной купели??? Это очень полезно! Как же будет мне не хватать этого снега, когда температура воздуха будет на 40 градусов больше...? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод
Ранее Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым.