Встретила Новый год голой и пьяной: Волочкова показала "праздничное" видео с бани

Анастасия Волочкова показала видео с бани / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику от подписчиков.

На своей странице в Instagram балерина выложила два видео. На одном она сидит в бане в полотенце, прикрываясь уже своим знаменитым веником, а на втором ролике голышом сидит в ледяной купели на улице.

"Новогодний репортаж из домашней русской бани", - подписала одно из видео балерина.

Подписчики обратили внимание на то, что на обеих видео Волочкова с трудом произносит слова, посчитав, что она изрядно выпила.

"О, Наська снова под шофе. Вытрезвляется в купели", "Опять пьяная", "Так нельзя бухой в баню ходить!", "Язык заплетается опять бухая", "Капец, она бухая в хлам походу", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым.