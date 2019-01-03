Бывшая любовница ДиКаприо "зажгла" голой на Карибах: опубликованы фото 18+

Модель Нина Агдал, одна из многочисленных бывших возлюбленных голливудской звезды Леонардо Ди Каприо, обнажилась во время отпуска на карибских островах Теркс и Кайокс.

Девушка побаловала ню-снимками своих подписчиков в социальной сети Instagram.

К слову, незадолго до этого Агдал публично рассказала о том, что не всегда имела отличную фигуру.

"Я думаю, мы все проходим фазу, когда прекрасно чувствуем себя в своем теле, а иногда, смотрим в зеркало и видим свои недостатки, Я была в размерах от 0-8, мне говорили, что я слишком худая, иногда говорили, что надо сбросить вес. Если бы мы выглядели одинаково, на земле было бы неинтересно жить", - заявила она фанатам.

Напомним, ранее Агдал делилась пикантным лесным снимком, а также станцевала без лифчика.