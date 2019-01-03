Екатерина Варнава покрасовалась в образе сексуальной Красной Шапочки, опубликовано фото

Екатерина Варнава показала фото в образе соблазнительной Красной Шапочки / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и звезда популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава поделилась новогодней фотографией, на которой запечатлена в образе сексуальной Красной Шапочки.

Снимок в соблазнительном образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 7 часов он собрал более 70 тысяч лайков.

Ведущая позировала возле елки в красном наряде — в брюках с завышенной талией, в шелковой майке и в фатиновом плаще.

Возле Варнавы лежал кто-то в костюме Деда Мороза, а она держала в руках помпон его шапки.

"Возьмите этот год в свои руки…", — подписала фото звезда "Comedy Woman".

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.