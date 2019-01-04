"Вот это Потапу повезло!": Настя Каменских в бикини показала свою "попу как у Ким"

Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поразила сеть фото с отдыха.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала снимок у бассейна, на котором она запечатлена в черном купальнике к камере спиной, демонстрируя свою попу в бикини.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ягодицы Каменских, другие де считают, что артистка располнела, и ей пора худеть.

"Каменских, жопа у тебя класс", "Настюха, не провоцируй!", "У Насти идеальная фигура, которая должна быть у женщины, а многих жаба душит!", "Вот это да, худеть срочно нужно, а то жопа сильно жирная", "А кто фотограф?", "Вот это Потапу повезло!", - отреагировали подписчики.

Настя Каменских показала фигуру в бикини / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Ранее Настя Каменских восхитила фанатов элегантным нарядом.