Уселась на шпагаты и показала оголенную задницу: Волочкова возмутила сеть отдыхом на Мальдивах

Анастасия Волочкова делится откровенными фото и видео с отдыха / https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на жесткую критику от подписчиков из-за своих выходок во время отдыха на Мальдивах.

На своей странице в Instagram балерина показала серию фото и видео с отпуска. На фото знаменитость сидит на пляже в откровенных шпагатах, демонстрируя свою растяжку в купальниках.

На видео же балерина продефилировала из домика на пляж и обратно в бикини, в обуви с массивными каблуками, и пляжной сумкой. К слову, Волочкова "посветила" оголенными ягодицами в стрингах.

"Как усидеть на двух стульях одновременно? Это просто. А на двух лежаках-исключительно по-волочковски! И только на Мальдивах! Блин, билеты, такие дорогие. Вам не скучно?", - похвасталась дорогостоящим отдыхом балерина.

Подписчики возмутились такому странному поведению балерины, посчитав, что так себя она вести на трезвую голову не будет, и раскритиковали ее внешний вид.

"Ой, мама, ну зачем? Это же так не красиво, ноги та у тебя нормальные длинные, а тело на динозавра смахивает, еще и на этих уродливых каблах", "Ой бл*дь, смешная курица", "Алкашня на вылазке", "Оххх. Настя, не позорься, совсем пьяная", "Задница ужасная", "А где попа?", "Песочек не застрянет?", - возмущались подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова показала "праздничное" видео с бани.